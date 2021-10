Green pass, in Calabria scaricate 2,4 milioni di certificazioni

In vista dell’ingresso dell’obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori, il Ministero della Salute ha reso noto un report più dettagliato sul numero di certificazioni verdi scaricate per regione. Complessivamente, in Italia sono stati scaricati 93 milioni di green pass: 70 milioni riguardano persone vaccinate, 20 milioni sono risultati da tamponi mentre i restanti riguardano le guarigioni.

Il dato è ovviamente destinato a murate rapidamente, dato che i green pass collegati a tamponi scadono dopo 48 ore se effettuati con test antigenici o dopo 72 ora se fatti con test molecolari. Ancora al vaglio del governo la decisione di estendere ulteriormente la durata del tampone, portandolo a 96 ore.

La Regione dove si registra il maggior numero di certificazioni scaricate è la Lombardia, con 16,4 milioni di green pass: seguono il Lazio, con 8,6 milioni, ed il Veneto, con 8,5 milioni. Dalla parte opposta della classifica invece troviamo la Calabria, ultima con 2,4 milioni di green pass, seguita a poco distacco dalla Sardegna con 2,5 milioni di certificazioni scaricate.