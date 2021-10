Covid, contagi nuovamente in aumento (+170) ma nessuna vittima

Dopo un fine settimana relativamente calmo ed il consueto calo del lunedì, ecco che i contagi da coronavirus in Calabria fanno un netto balzo in avanti. L’odierno bollettino infatti certifica 170 nuovi contagi a fronte di 193 guariti, e fortunatamente non risulta alcun decesso. Diminuiscono i ricoveri (-6) ma continuano ad aumentare le terapie intensive (+1).

Un vero e proprio boom di contagi si registra nella provincia di Crotone (+62), seguita da Cosenza (+44), da Reggio Calabria (+30), da Vibo Valentia (+23) e da Catanzaro (+9), mentre i restanti casi si registrano da altro Stato o Regione (+2). Processati complessivamente 1 milione e 226.962 tamponi (+2.983), con un tasso di positività che risale al 5,70%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel crotonese, i casi riscontrati salgono dunque a 8.310 (+62) e gli attivi sono 262. Di questi: 258 si trovano in isolamento, 4 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.933 i guariti e 115 i deceduti.

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 27.653 (+44), mentre i casi attivi sono 1.247. Di questi, 1.221 sono in isolamento, 22 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.759 guariti e 647 decessi.

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 29.865 (+30), mentre i casi attivi sono 889. Di questi: 824 in isolamento, 59 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.578 i guariti e 398 i decessi.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 6.482 (+23) mentre gli attivi sono 176. Di questi: 169 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.206 i pazienti guariti e 100 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, contagi accertati finora sono 11.467 (+9), mentre i casi attivi 101. Di questi, 93 in isolamento, 7 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.210 pazienti e ne sono deceduti 156.