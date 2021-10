Savelli, in un’area di 400mq rifiuti urbani e speciali. Sequestrata discarica abusiva

Erano circa 150 i metri cubi di rifiuti urbani e speciali, anche ingombranti - tra cui pneumatici fuori uso di autoveicoli, spezzoni di pannelli per coperture di manufatti edili, guaine in plastica di tubi di rame e fusti metallici vuoti- depositati in un’area di 400 metri quadrati e scoperti dai carabinieri di Savelli e dai loro colleghi di Cirò Marina e dei Forestale.

I militari hanno quindi sequestrato l’area che faceva parte di un terreno del Comune. Al termine degli accertamenti si è accertata l’assenza di differenziazione dei rifiuti e di impermeabilizzazione del terreno.

Per questo è stato denunciato per gestione illegale dei rifiuti un 64enne, responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Savelli con delega all’ambiente, ai rifiuti e alla nettezza urbana.