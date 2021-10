I giovani di Confindustria: “Maggiore attenzione alle competenze”

Sono due i temi da affrontare e sui quali i giovani imprenditori calabresi di Confindustria tengono per il rilancio dell'economia. Il gruppo lancia un appello al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e chiede infatti di dare “maggiore attenzione alle competenze, puntare più sulla formazione dei giovani e investire le risorse sui professionisti preparati con esperienza e conoscenze specifiche".

Le associazioni di categoria e nello specifico Unindustria Calabria sperano in un reale cambio di passo importante che possa dare rilancio all'economia regionale: "Abbiamo incontrato il neo governatore in campagna elettorale diverse volte. Abbiamo anche ascoltato diversi candidati a consigliere regionale - spiega Umberto Barreca, presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Reggio Calabria - Ai buoni propositi, condivisi insieme ai nostri associati, adesso devono seguire i fatti. Sappiamo che ovviamente è ancora presto ma ci aspettiamo i primi segnali già dalle prime settimane. Come ad esempio la 'task force' che Occhiuto nominerà in questi giorni. Attendiamo i nomi e i profili dei 15 giovani che formeranno lo staff del nuovo presidente. Ora si mantengano le promesse fatte".

Nel corso di un incontro con gli associati proprio Occhiuto aveva promesso la formazione di una squadra di giovani preparati a cui affidare compiti importanti in tema di rifiuti, Pnrr, turismo, sanità e tanto altro. C'è poi un ulteriore tasto fondamentale per la ripartenza, quello della sburocratizzazione.

"Semplificare la macchina burocratica è l'altro tema necessario per favorire le imprese - continua il presidente Barreca - La burocrazia è sempre più un ostacolo per le nostre aziende ed è necessario velocizzare i tempi di risposta degli uffici pubblici".