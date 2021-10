Crotone. Violano sigilli di strutture abusive, scattano sequestro e denunce

Sigilli a una struttura in cemento armato realizzata senza alcuna autorizzazione. È successo a Crotone dove i carabinieri forestali, con i colleghi di Savelli e Nor di Crotone, hanno scoperto il caso di abusivismo edilizio. Si tratta di una struttura in cemento armato con una platea di circa 300 metri quadrati.

Le opere erano state già oggetto di altro accertamento da parte dei militari, e il monitoraggio ha portato al sequestro delle nuove opere in corso di realizzazione e alla denuncia di 5 persone in concorso tra loro per violazione dei sigilli e illeciti di vario genere alla normativa urbanistica-edilizia.

Il gip del Tribunale di Crotone ha convalidato il sequestro e affidato la custodia al titolare.