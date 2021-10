Corigliano-Rossano, presentazione del libro postumo di Pietro Antonio Maradei

Verrà presentato venerdì 15 ottobre alle 17 nell’aula magna del liceo classico Colosimo di Corigliano-Rossano il libro di Pietro Antonio Maradei dal titolo ““Frammenti di Novecento. Saggi sparsi sul secolo breve”.

All’evento saranno presenti il dirigente scolastico, Edoardo Giovanni De Simone, l’assessora alla Cultura Alessia Alboresi. Parteciperanno all’incontro il prefatore, Peppino Cristofaro, il giornalista Claudio Dionesalvi, il collega Vincenzo Sarubbo, lo studioso e appassionato di arte e letteratura, Giovanni Torchiaro, ex alunno e rappresentante degli studenti, Giuseppe Fusaro. Interverranno il direttore I&C Matteo Lauria e la redattrice Erminia Madeo. Modererà l’incontro Salvatore Martino, ex vicario dei Licei di Corigliano e fraterno amico del Preside Maradei.

Il libro testimonia la passione per la filosofia e la politica, oltre al grande amore per la scuola. Si tratta di una raccolta postuma voluta dall’istituto d’istruzione superiore licei di Corigliano. Maradei è stato dirigente scolastico dei licei e reggente dell’istituto “Lanza-Milani” di Cassano all’Ionio fino alla sua morte, avvenuta prematuramente nel febbraio 2020.

Maestro elementare e poi docente di scuola secondaria di primo grado in italiano, storia e geografia, diventa dirigente scolastico nel 2007 per l’Istituto Comprensivo “E. Koliqi” di Frascineto. Negli anni giovanili e universitari, partecipa attivamente alle battaglie politiche del ’68 e in seguito continua la militanza nel suo territorio di origine. Il frutto del suo impegno, delle sue lotte, del suo amore per la pedagogia, il cinema e la storia è racchiuso in”, la raccolta di scritti sulla quale la nostra casa editrice stava lavorando poco prima della sua scomparsa e che oggi vede la luce grazie alla volontà dell’istituto coriglianese.

Il risultato dei suoi studi e della sua esperienza di vita riversato sulla pagina scritta “per salvaguardare e conservare la memoria del passato, fondamentale per comprendere le dinamiche della società in cui viviamo e intervenire su di essa”, un testamento spirituale ed esistenziale su cui sono andate a convergere le sue energie degli ultimi anni.