Dietro al mobile un milione e mezzo di euro, nei guai due pensionati incensurati

Aveva in casa contanti per circa un milione e mezzo di euro e per questo una coppia di pensionati di Gioia Tauro è stata denunciata per riciclaggio.

A fare la scoperta, durante una perquisizione nel loro appartamento, sono stati i Carabinieri della compagnia cittadina, insieme ai colleghi della S.I.O. di Vibo Valentia.

I militari hanno infatti individuato un edificio nella zona della “marina” e hanno setacciato l’abitazione dei due coniugi italiani, incensurati, un 70enne e una 66enne, ritrovando il denaro ritenuto provento di eventuali attività criminali.

In particolare, in una stanza utilizzata dai due anziani, i Carabinieri hanno notato, dietro un mobile, alcuni borsoni in tela, nascosti tramite un sistema di “piccola carrucola”.

Ciascuna delle sacche conteneva diversi pacchetti confezionati singolarmente e con sopra trascritta la somma di denaro racchiusa.

Data il considerevole importo, i coniugi sono stati denunciati e sono attualmente in corso accertamenti per comprendere la provenienza del denaro, che è stato sequestrato in via preventiva.