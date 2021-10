Accoltellamento a Cosenza: ferito un 28enne

Accoltellamento sul viale Mancini a Cosenza. La vittima, un 28enne nigeriano, è stato trovato riverso su un marciapiede con una profonda ferita all’addome.

All’arrivo dei soccorritori l’uomo era immobile ma respirava ancora. Prestate le prime cure, lo straniero è stato trasportato in ospedale ma non verserebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressine sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile che hanno avviato mirate indagini per individuare l’aggressore.