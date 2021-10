Covid. Si riconferma il “calo del lunedì”: 65 i nuovi positivi. Un decesso

L’oramai consueto “calo del lunedì” all’interno del bollettino regionale sull’andamento del coronavirus si riconferma anche oggi. Nei giorni scorsi era stata già registrata nella nostra regione una riduzione dei nuovi positivi che oggi sono ancora di meno: “solo” 65 (ieri erano 89) e sono stati scoperti a fronte di 1.648 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Così, da inizio pandemia, i casi totali di Covid-19 hanno raggiunto quota 84.932.

Gran parte dei positivi di oggi, precisamente 61, sono stati registrati nella provincia di Reggio Calabria. La provincia di Cosenza registra invece 2 casi e un caso per provincia è stato registrato a Crotone e Catanzaro. Nessun nuovo caso è stato riscontrato nella provincia di Vibo Valentia.

Fortunatamente il numero dei guariti, anche oggi, arriva a doppiare i contagi e sono in tutto 80.638 persone uscite dall’incubo del Covid (+131). Gli attuali positivi sono invece in tutto 2.869 (-67).

Nelle ultime 24 ore è stato registrato, purtroppo, un nuovo decesso nel reggino che porta il totale delle vittime a 1.425.

Per quanto riguarda i ricoveri, si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva dove ad oggi sono ricoverati 10 pazienti. Nei reparti Covid della regione si trovano invece 107 malati (-2). Sono invece 2.752 (-66) le persone che stanno curando la malattia a casa propria.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono 61 nuovi positivi e portano 29.835 il totale dei casi riscontrati da febbraio 2020. Attualmente i casi attivi sono 956, di cui 63 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 888 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 28879: 28481 guariti, 398 deceduti (+1).

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 2, mentre da febbraio si sono ammalati in 27.609. Attualmente i casi attivi sono 1.262, di cui 23 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva (+1); 1.235 in isolamento. I casi chiusi sono 26.347: 25700 guariti, 647 deceduti.

Nel Catanzarese da inizio pandemia il totale dei casi accertati è di 11.458, un solo caso oggi. Attualmente i casi attivi sono 100, di cui 8 ricoveri in reparto (-1); 1 in terapia intensiva; 91 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11358: 11202 guariti, 156 deceduti.

Nel Crotonese, dove si registra un solo positivo, il totale dei casi è di 8.248. I casi attivi sono 217, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 210 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8. 031:7916 guariti, 115 deceduti

Nel Vibonese, dove non si registrano nuovi positivi, il computo totale è di 6.459 casi. Attualmente i casi attivi sono 163, di cui 4 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 159 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6296: 6196 guariti, 100 deceduti.