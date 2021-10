Campionato italiano cadetti di kumite: medaglie per Manfredi, Messina e Ruggiero

Medaglie per Simone Manfredi, Vincenzo Ruggiero, e Alessandro Messina ai campionati italiani cadetti di Kumite. Gli atleti dell’Asd Martial Kroton Ryu hanno infatti conquistato ottimi piazzamenti nella manifestazione che si è svolta a San Marco Argentano organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria, in collaborazione con l’Asd Karate Argentano.

La manifestazione, presieduta dal vicepresidente del settore Karate Gerardo Gemelli, ha visto la partecipazione di 34 atleti provenienti da 10 società delle varie provincie di Calabria. La scuola di Karate Crotonese ha schierato tre atleti alla loro prima esperienza agonistica, nella classe cadetti maschili.

Secondo posto per Manfredi nella categoria 52 kg, medaglia d’argento per Messina nella categoria +78 kg e terzo posto per Ruggiero Vincenzo Junior nella categoria +78 kg.

Il tecnico Carlo Bellino si è ritenuto soddisfatto per l’esordio competitivo dei suoi ragazzi, perché “nonostante il poco lavoro svolto durante l’anno sono riusciti a esprimersi in modo adeguato, rispettando i parametri di giudizio arbitrale durante tutti gli incontri. Adesso - conclude Bellino - bisogna continuare a lavorare sodo per affinare meglio il bagaglio tecnico e tattico, affinché si possa ben figurare alle finali nazionali del campionato cadetti che si svolgeranno dal 5 al 7 novembre presso il centro di preparazione olimpica di Ostia Lido -Roma”.