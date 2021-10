Calo delle temperature, arriva la neve in Sila: imbiancato monte Botte Donato

Temperature più fredde in Calabria e in particolare in Sila dove è caduta la prima neve ricoprendo la cima di monte Botte Donato, con grande sorpresa e stupore, dunque, per i cittadini di Casali del Manco.

L’ondata di freddo che si è abbattuta nella nostra regione ha portato i primi fiocchi al di sopra della quota dei 1800 metri.

Il caldo estivo, protrattosi fino a poche ore fa, ha insomma lasciato spazio a temperature più rigide che potrebbero accompagnare i calabresi almeno fino alla metà di questa settimana.