Anziano rimane incastrato sotto la sua auto, salvato da poliziotto fuori servizio

Era alla guida della propria vettura, una Fiat Panda, quanto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed è precipitato in una scarpata.

È successo in località Castaneto a Grotteria dove l’uomo alla guida, un anziano del posto, è poi rimasto incastro nell’auto che si è capovolta sulla fiancata.

Insieme al malcapitato anche un passeggero che ha riportato delle escoriazioni varie e che ha chiesto aiuto. Un agente della Polizia libero dal servizio è stato contattato dalla figlia della vittima e ha quindi allertato i soccorsi, poi si è recato sul posto.

Nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, l’agente ha inviato l’esatta posizione e ha così prestato soccorso all’uomo facendolo rimanere vigile e assicurandosi che le vie respiratorie fossero libere e, con l’aiuto del passeggero e di un abitante della zona, è riuscito poi a sollevare la vettura.

Il poliziotto, dipendente del reparto prevenzione crimine di Siderno, ha anche coperto con del terriccio la benzina che iniziava a fuoriuscire dal serbatoio.

Dopo pochi minuti è arrivato sul posto il personale medico con l’elisoccorso, da Locri, che ha prestato le prime cure all’uomo e, successivamente, sono giunti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monasterace.

I pompieri hanno liberato l’abitacolo dalle lamiere e dai vetri e hanno così permesso al personale medico di soccorrere la vittima che è stata elitrasportata al Gom di Reggio Calabria, dove è stata curata per varie fratture al viso, a una clavicola e agli arti inferiori, con prognosi riservata.