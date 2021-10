Elezioni comunali, i cittadini di Africo alle urne per scegliere il nuovo sindaco

Sono due gli aspiranti sindaci di Africo. A contendere la carica nelle elezioni che si terranno il 7 novembre, con eventuale ballottaggio per il 21 novembre, saranno Domenico Modaffari ed Enzo Antonio Caccavari.

Modaffari è nato a Bova Marina ed è stato dirigente del dipartimento di Urbanistica della Regione Calabria; Caccabari è invece un avvocato reggino.

Tuttavia le elezioni non si terranno solo ad Africo, a novembre i cittadini chiamati alle urne saranno anche quelli di San Giorgio Morgeto e sinopoli.

Africo, con popolazione legale di 3.210 abitanti e gestito dalla Commissione straordinaria, dovrà eleggere il sindaco scegliendo tra la lista “Africo in alto - Azione Popolare in Comune” e “Democrazia Diritti e Libertà per Africo”.