Drammatico incidente sulla stataole 106, deceduto ragazzo di 22 anni

Ancora un incidente sulla statale 106 e ancora un decesso. Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre scorso, un ragazzo di 22 anni è morto a seguito di un sinistro stradale che si è verificato nei pressi del centro abitato di Pellaro.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e il giovane ha avuto la peggio. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Reggio Calabria, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure.