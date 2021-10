È tempo di Sinodo: la Diocesi di Crotone-Santa Severina celebra l’inizio del cammino che porterà nel 2023

Si è aperto oggi, domenica 10 ottobre, a piazza san Pietro, con la celebrazione presieduta da papa Francesco, il cammino che porterà nel 2023 al Sinodo dei vescovi, che è un evento di rilevanza mondiale, periodicamente convocato dal vescovo di Roma, per trattare alcune questioni chiavi della vita della chiesa cattolica. Papa Francesco ha espresso il desiderio che il prossimo sinodo dei vescovi venga preparato attraverso un percorso di coinvolgimento di tutte le realtà ecclesiali, perché questa assise possa essere davvero espressione del "sentire ecclesiale" di tutto il popolo di Dio, e perché lo "stile sinodale" cioè partecipativo, inclusivo, accogliente, missionario, possa diventare sempre più lo stile dell'essere chiesa oggi.

Domenica 17 ottobre anche a Crotone, nella Chiesa Cattedrale, sarà celebrata, dall’Arcivescovo S.E. Mons. Angelo Panzetta, insieme ai Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e i Laici, la Liturgia di inaugurazione del Cammino Sinodale nella chiesa diocesana. È tempo di Sinodo per una «Chiesa crotonese inquieta».

Papa Francesco ha avviato il cammino sinodale, processo necessario che permetterà alle Chiese italiane di fare proprio, con uno stile di presenza nella storia che sia credibile e affidabile. «Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita», punto cardine del Sinodo che sarà celebrato “dal basso”, partendo dalle Parrocchie.

Anche la Diocesi di Crotone-S. Severina avvierà il cammino del Sinodo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, di cui sono stati presentati il Documento preparatorio e il Vademecum.

Il Sinodo è un evento storico e, prendendo spunto dal Discorso del Santo Padre Francesco nella commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola "Sinodo". Camminare insieme – Laici, Pastori, Vescovo di Roma – è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica».

Domenica prossima, dunque, anche nella nostra diocesi inizierà questo percorso. Nell’occasione l’Arcivescovo ha disposto che, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, venga sospesa ogni celebrazione in tutte le Chiese della Diocesi per consentire la partecipazione alla Liturgia di Inaugurazione del Cammino Sinodale, in presenza o tramite i social e le emittenti locali che trasmetteranno l’evento. A causa delle norme sanitarie, soltanto coloro che saranno muniti di apposito pass potranno partecipare alla celebrazione in cattedrale.