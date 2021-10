Furgone si ribalta sulla Statale 107: ferito il conducente

Incidente sulla Statale 107 nei pressi di piano Monello, nel cosentino. A rimanere convolto nel sinistro un solo mezzo, un furgone Fiat scudo, che - per cause ancora da chiarire – si è ribaltato.

A bordo viaggiava il solo conducente che è rimasto ferito lievemente ma è stato comunque affidato ai sanitari del 118.

Intervenuta sul posto una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Cosenza per la messa in sicurezza del sito e del mezzo. Presenti per gli accertamenti del caso anche posto i vigili urbani di Rende e i Carabinieri. Nessun problema per la viabilità.