Covid. In Calabria calano i contagi (+89) e aumentano i guariti (+259)

Tornano a scendere sotto quota cento i contagi da coronavirus in Calabria. Dopo il bollettino di ieri che aveva certificato 136 casi (QUI), ecco che l’odierno report – a fronte di 2.716 tamponi processati – certifica 89 nuovi casi e, fortunatamente , nessuna vittima.

Nessun nuovo caso è stato registrato nelle ultime 24ore nelle province di Catanzaro e Crotone, mentre i positivi in provincia di Reggio Calabria sono 30, in provincia di Cosenza 36 e altri 23 positivi sono stati registrati in provincia di Vibo Valentia. Il setting dei fuori regione non registra alcun nuovo caso.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 84.867, mentre il computo totale dei decessi si attesta a quota: 1.424.

Il segnale positivo per la nostra regione viene dato oggi dai guariti, che oggi sono 259, per un totale di 80.507persone uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono invece in tutto 2.936 (-170).

Stabili i ricoveri in terapia intensiva dove ad oggi sono ricoverati 9 pazienti nei reparti ordinari. Nei reparti Covid della regione si trovano invece 109 malati (+2).





I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono stati 29.774, mentre nelle ultime 24 ore sono stati 30. Attualmente i casi attivi sono 924, di cui 63 ricoveri in reparto (+3); 5 in terapia intensiva; 856 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 28.850: 28.453 guariti, 397 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 36, mentre da febbraio si sono ammalati in 27.607. Attualmente i casi attivi sono 1.317, di cui 24 ricoveri in reparto (-1); 3 in terapia intensiva; 1.290 in isolamento domiciliare (-9). I casi chiusi sono 6.290: 25.643 guariti, 647 deceduti.

Nel Catanzarese il bollettino di oggi segna quota 0, ma da inizio pandemia il totale dei casi accertati è: 11.457. Attualmente i casi attivi sono 126, di cui 8 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 117 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11.331: 11.175 guariti, 156 deceduti.

Nel Crotonese il totale dei casi è di 8.247 e oggi non ci sono nuovi positivi. Qui i casi attivi sono 230, di cui 7 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 223 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8.017: 7.902 guariti, 115 deceduti

Nel Vibonese, dove si registrano 23 nuovi positivi, il computo totale è di 6.459 casi. Attualmente i casi attivi sono 167, di cui 5 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 162 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.292: 6.192 guariti, 100 deceduti.