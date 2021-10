Grave incidente stradale nella notte: due feriti nel reggino

Due auto che procedevano lungo la Statale 682, nel tratto tra Cinquefrondi e Polistena, si sono scontrate frontalmente nel corso della notte. Il violento impatto fortunatamente non ha avuto esiti drammatici, ma entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti e successivamente trasportati in ospedale per i dovuti controlli.

Sono stati gli stessi automobilisti a lanciare l’allarme, facendo giungere sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine ed una squadra dell’Anas. Dopo i rilievi del caso, la strada è stata messa in sicurezza e riaperta al transito.