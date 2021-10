Alla ricerca di funghi si perde nei boschi aspromontani: rintracciato e soccorso

Doveva essere una giornata tranquilla da trascorrere immersi nella natura alla ricerca di funghi, ma si è trasformata in una disavventura per due uomini addentratisi nei boschi di Pesdavoli, uno dei quali finito per disperso.

A dare l’allarme, contattando i Carabinieri Forestali di Reggio Calabria, un altro fungaiolo, preoccupato per non aver più visto far ritorno il suo amico. Rapidamente, i militari hanno contattato la Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, che si è attivata per il caso.

Fortunatamente il disperso – un settantottenne di Melito Porto Salvo – aveva con sé il cellulare, ed è stato possibile rintracciarlo tramite il servizio di Sms Locator utilizzato per i soccorsi: tramite un messaggio sono state inviate coordinate precise che hanno permesso ad una squadra di volontari di raggiungerlo, nonostante il terreno impervio. Inutile, in questo caso, l’impiego di un elicottero della Polizia, che dopo diversi sorvoli è dovuto rientrare anche a causa delle cattive condizioni metereologiche.

L’uomo è stato dunque raggiunto e condotto fuori dal bosco. Infreddolito ma in buone condizioni fisiche, non è stato necessario sottoporlo a cure o controlli.