Petronà. Coltiva marijuana in casa, beccato e denunciato

Un 49enne di Petronà, nel catanzarese, è stato beccato dai carabinieri della stazione locale a produrre marijuana in casa e per questo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I militari, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, già segnalato per reati specifici.

Al controllo, reso ancora più efficace dall’infallibile fiuto del cane di Enno, specialista nella ricerca di droghe, ha permesso così di ritrovare nella casa due piante di marijuana, altre circa un metro e messe ad essiccare in un magazzino adiacente e un bilancino di precisione

Altri 18 grammi dello stesso stupefacente, frazionati in varie dosi, erano nascosti tra il cassetto del comodino della camera da letto, uno zaino posizionato dietro una porta e, in cucina, dentro delle confezioni delle sorprese degli ovetti di cioccolato. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.