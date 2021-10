Lamezia Terme, cane finisce in canalone e si frattura una zampa: soccorso

Brutta disavventura per un cagnolone che questa mattina stava passeggiando in località Trigna di Lamezia Terme, nei pressi dell’aeroporto. Il cane sarebbe scivolato in un canalone utilizzato per l’irrigazione, fratturandosi una zampa posteriore.

Immediata la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine: segnalato il caso alla Polizia Locale, questa ha allertato i Vigili del Fuoco, che giunti rapidamente sul posto hanno individuato il cane in procinto in annegare. Fortunatamente l’animale è stato salvato in tempo, ed affidato alle cure di una veterinaria dell’Asp.