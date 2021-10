Covid, si riallineano i nuovi casi: 136 contagi ed un decesso in 24 ore

Andamento ballerino, seppur sotto tono, quello del coronavirus in Calabria. Dopo il minor numero di casi riscontrati ieri, ecco che oggi il report si riallinea con i dati settimanali: sono infatti 136 i contagi individuati nelle ultime 24 ore, a fronte di 134 guariti e, purtroppo, di un decesso. Diminuisce il peso sugli ospedali, con 9 posti letto liberati.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+39), seguite da Cosenza (+20), da Crotone (+16), da Vibo Valentia (+11) e da Catanzaro (+8), mentre i restanti casi si registrano da altro Stato o Regione (+42). Processati complessivamente 1 milione e 219.615 tamponi (+3.909), con un tasso di positività che risale al 3,48%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 29.744 (+39), mentre i casi attivi sono 959. Di questi: 894 in isolamento, 60 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.388 i guariti e 397 i decessi.

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 27.571 (+20), mentre i casi attivi sono 1.286. Di questi, 1.258 sono in isolamento, 25 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.638 guariti e 647 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 8.247 (+16) e gli attivi sono 235. Di questi: 227 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.879 i guariti e 115 i deceduti.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 6.436 (+11) mentre gli attivi sono 147. Di questi: 143 si trovano in isolamento, 4 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.189 i pazienti guariti e 100 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, contagi accertati finora sono 11.457 (+8), mentre i casi attivi 126. Di questi, 117 in isolamento, 8 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.175 pazienti e ne sono deceduti 156.