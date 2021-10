Discarica abusiva a Rosarno. Carabinieri sequestrano area di 17mila mq

Sigilli a un’area di ben 17mila metri quadrati a Rosarno: ad apporli sono stati i carabinieri che hanno sequestrato un terreno e un fabbricato in una zona di contrada Carao che era stata adibita a discarica abusiva.

Al suo interno i militari hanno trovato ingenti quantità di rifiuti speciali pericolosi: parti di carrozzeria e pezzi meccanici per autoveicoli, ingombranti di vario genere, cumuli di inerti e scarti edili, lastre e tegole in eternit, probabilmente utilizzate in origine per la copertura di tettoie per abitazioni private e capannoni industriali.

L’intera area sequestrata è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.