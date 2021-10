Litigano per le spese delle nozze: sposo aggredisce la sposa, scatta ammonimento

Una convivenza iniziata solo da tre giorni e già segnata da violenze. È quanto emerso da un intervento degli agenti della Polizia a Reggio Calabria dopo la segnalazione di una donna per un’aggressione subita dal marito.

Come ricostruito, i due avrebbero iniziato a litigare per motivi economici. La coppia era infatti divisa sul pagamento delle spese del recente rinfresco nuziale, fra cui il compenso per il DJ.

La diatriba è sfociata in aggressione e la donna è stata picchiata dal marito riportando graffi sulle braccia e lividi sul corpo. Il Questore di Reggio Calabria ha quindi emesso d’urgenza un provvedimento di ammonimento.