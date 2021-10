San Giovanni in Fiore, prima uscita pubblica per Amalia Bruni

Amalia Bruni

Prima uscita pubblica per Amalia Bruni dopo la tornata elettorale del tre e quattro ottobre. La leader dell’opposizione in consiglio regionale ha partecipato a un convegno organizzato a San Giovanni in Fiore dal Centro Internazionale di studi Gioachimiti.

“Mi sono stati regalati gli atti del convegno che leggerò con attenzione, credo che sia importantissimo estendere gli studi su Gioacchino da Fiore e ancora di più abbattere gli steccati tra le conoscenze specifiche”.