Incidente sulla statale 107, due feriti. Intervento dell’elisoccorso

Ha coinvolto due vetture l’incidente stradale che si è verificato lungo la statale 107 Silana crotonese, nei pressi dell'incrocio di Caccuri. Una Fiat Panda e una Rover, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. A bordo dei veicoli c’erano quattro persone, due delle quali sono rimaste ferite in modo grave.

I quattro sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le prime cure e sono stati poi trasportati in ospedale con l'ambulanza e l'elisoccorso.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Stradale, i carabinieri. Il tratto della statale interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni nei pressi di Cerenzia. Presenti, oltre alle forze dell’ordine, gli uomini dell'Anas per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione.

