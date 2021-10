Covid in Calabria, in 24 ore 92 nuovi casi e due decessi

Due decessi, entrambi nel Reggino, e 92 nuovi casi di Covid in Calabria. Un calo dunque rispetto ai 134 positivi di ieri (LEGGI). I casi di oggi sono stati scoperti con i 2.861 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero dei casi si registra nel Cosentino dove nel bollettino di oggi i positivi sono 32, seguono Reggio Calabria (+23), Crotone (+17), Vibo Valentia (+14), Catanzaro (+5). Per quanto riguarda il setting dei residenti fuori regione nel bollettino si registra un solo caso.

Da inizio pandemia i casi di Sars-CoV-2 sono stati 84.642, mentre il totale dei decessi per i con il coronavirus sono 1.423. I guariti di oggi sono 236 per un totale di 80.114 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.105 (-146).

Calano i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 116 (-3) pazienti. Due persone sono state dimesse nel Catanzarese, una nel Cosentino e una nel Vibonese, mentre a Reggio si registra un nuovo ricovero. In terapia intensiva sono invece ricoverati 8 pazienti (-1). In isolamento domiciliare si trovano invece 2.981 (-142) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 29.705, mentre oggi i positivi sono 23. Attualmente i casi attivi 1.017, di cui 64 ricoveri in reparto (+1); 4 in terapia intensiva (-1); 949 in isolamento domiciliare (-123). I casi chiusi sono 28.688, di cui 28.291 guariti (+144); 397 deceduti (+2).

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 32, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 27.551. Attualmente i casi attivi sono 1.284, di cui 26 ricoveri in reparto (-1); 3 in terapia intensiva; 1.255 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 26.267, di cui 25.621 guariti (+44); 646 deceduti.

Nel Catanzarese i casi registrati oggi sono 5, mentre da inizio pandemia il computo totale è: 11.449. Attualmente i casi attivi sono 119, di cui 9 ricoveri in reparto (-2); 1 in terapia intensiva; 109 in isolamento domiciliare (-13). I casi chiusi sono 11.330, di cui 11.174 guariti (+20); 156 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica: oggi 6 positivi di cui uno fuori regione.

Nel Crotonese oggi si sono ammalati in 17, mentre il totale dei casi si attesta a quota: 8.231. Attualmente i casi attivi sono 219, di cui 11 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 208 in isolamento domiciliare (-9). I casi chiusi sono 8.012, di cui 7.897 guariti (+26); 115 deceduti.

Nel Vibonese da febbraio le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 6.425, mentre oggi sono 14. Attualmente i casi attivi sono 138, di cui 4 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva, 134 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 6.287, di cui 6.187 guariti (+2); 100 deceduti.

I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altre regioni o stato sono 1.281 in tutto, mentre oggi si registra un solo positivo. I casi attivi sono 328, di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 326 (+1) in isolamento domiciliare. I guariti sono 944; i deceduti 9.