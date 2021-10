‘Ndrangheta: arrestato a Reggio Emilia “braccio” della cosca

È accusato di appartenere a un clan emiliano della ‘ndrangheta e di detenzione illegale di armi. Così Salvatore Procopio è stato arrestato dalla polizia di Reggio Emilia, su richiesta dalla Procura e su provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Bologna nell’ambito dell’operazione “Perseverance” (QUI).

Lo scorso marzo, nell’ambito dell’inchiesta diretta dal procuratore Giuseppe Amato e dalla pm della Dda Beatrice Ronchi, sono finiti in carcere diversi esponenti della ‘ndrangheta per tentata estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosi.

A seguito dell’operazione sono finiti in manette Giuseppe Sarcone Grande, Salvatore Muto (classe '85, fratello di Luigi e di Antonio già condannati in Appello anche nel maxi processo Aemilia), Domenico Cordua e Giuseppe Friyio accusati di associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosi.

Gli inquirenti in questa occasione hanno documentato estorsioni per due milioni di euro. E non solo, perché a marzo è stata sequestrata un’arma con matricola abrasa e detenuta illegalmente. Per gli investigatori la pistola era stata ceduta a Cordua da Procopio. Per questo motivo Procopio è considerato un “azionista”, un uomo cioè in grado di compiere azioni criminali anche violente, usando la propria autorevolezza per dirimere controversie e conflitti favorendo in particolare la famiglia Muto già colpita dalle operazioni Aemilia e Grimilde.