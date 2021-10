Crotone. maltempo annulla manifestazioni per la Giornata Mondiale sul Pandas

A causa delle avverse condizioni meteo previste per domani, 9 ottobre, la manifestazione in piazza della Resistenza (QUI) promossa dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome Pandas è rinviata a data da destinarsi.

Il Palazzo di Città sarà comunque illuminato di verde, colore scelto quale simbolo della Giornata.

Resta comunque fermo – precisa una nota del Cmune- l’impegno dell’intera commissione a sostegno del Comitato Italiano Genitori Pans Pandas per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa subdola patologia che colpisce bambini ed adolescenti