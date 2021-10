Giornata storica per l’Avis: sottoscritto protocollo con l’ordine dei Medici di Crotone

Data storica quella di oggi, 8 ottobre 2021, per l’Avis provinciale e per tutte le sedi Avis comunali della provincia di Crotone. Infatti, dopo oltre 60 anni di presenza e di attiva partecipazione alla vita della comunità crotonese e ad oltre 30 anni dall’istituzione della sede provinciale di Crotone, è stato siglato stamni un protocollo di intesa con l’ordine Provinciale dei Medici di Crotone. I due enti hanno finalità etiche e morali in larga misura simili se non addirittura uguali.

La collaborazione, che per altro vi è sempre stata, viene con questo documento, ufficializzata ed istituzionalizzata.

L’Avis, attiva sul territorio provinciale dall’ormai lontano 1992, sostiene che: “Ogni associazione di volontariato deve incidere sulla comunità di appartenenza e deve concorrere allo sviluppo sociale del territorio”.

“Nel contesto socio-economico in cui siamo immersi, però, -precisa l’Avis provinciale - per ottenere risultati effettivamente efficaci ed a lungo termini, bisogna collaborare e lavorare in team. Ed il protocollo odierno va in questa direzione”.