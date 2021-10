Nascondeva in casa e in garage droga pronta per lo spaccio: arrestato 41enne

Un 41enne catanzarese, S.S., è stato arrestato ieri personale del Commissariato di Catanzaro Lido dopo essere stato sorpreso con diversi tipi di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio.

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Catanzaro, Maurizio Agricola, i poliziotti del capoluogo - accompagnati da Unità cinofila della Questura di Vibo Valentia - si sono presentati a casa dell’uomo, con precedenti specifici, per una perquisizione domiciliare.

Proprio nel corso del controllo, all’interno di un mobile, occultati in tre distinti contenitori di vetro, sono stati rinvenuti 16,69 grammi di hashish, in un altro mobile sono stati rinvenuti 15,55 grammi di marijuana e nel garage in uso del 41enne, è stato trovato un involucro contenente altri 39,28 grammi di hashish.

Essendo palese la detenzione ai fini di spaccio degli stupefacenti, sia per la quantità sia per le modalità di confezionamento, al l’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di Catanzaro Lido.

Dopo gli ulteriori accertamenti è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.