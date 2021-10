Giustizia. Mario Placanica assolto dall’accusa di violenza sessuale alla figlia della ex

La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto l’ex carabiniere Mario Placanica dall’accusa di presunte violenze sessuali compiute nei confronti della figlia della ex compagna.

Fu proprio la mamma della bambina a denunciare l’uomo, nel 2008, facendo partire le indagini sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore Simona Rossi.

Per l’ex militare – che era passato alla cronaca per la morte di Carlo Giuliani, deceduto durante il G8 di Genova, e anche in questo caso era stato prosciolto – a gennaio del 2011 era stata avanzata la richiesta di una perizia per accertare la capacità di stare in giudizio ed il pubblico ministero Carlo Villani non si era opposto, rinviando il tutto.

Placanica si è visto poi assolto in primo grado dai giudici di Catanzaro, che hanno trasmesso gli atti alla Procura di Catanzaro per il possibile reato di calunnia da parte della donna, ed ora l’assoluzione in secondo grado che potrebbe chiudere definitivamente la brutta storia che ha travolto l’ex militare.