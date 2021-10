Arresto Gallace, Comandante Cc: “merito di un sistema territoriale e di intelligence”

Profonda soddisfazione viene espressa in queste ore dal Comandante Interregionale dei Carabinieri, Gen. di C.A. Gianfranco Cavallo, per la recente cattura del super latitante Gallace Cosimo Damiano,(QUI) storico capo della ‘ndrangheta di Guardavalle, località che purtroppo ricorda gli anni bui delle faide più sanguinarie e cruente dagli anni ‘60 fino a qualche anno fa in Calabria.

“La grande professionalità dimostrata dai militari dei reparti speciali dell’Arma, che con perseveranza e grande capacità, hanno saputo infliggere un ulteriore durissimo colpo ai clan mafiosi calabresi.” Ha dichiarato il Generale Cavallo che, nell’esprimere parole di grande plauso ai militari operanti, ha voluto sottolineare come “questo ennesimo importante risultato dia ancora una volta merito ad un ormai collaudato ‘sistema territoriale e di intelligence’ sviluppato dall’Arma dei Carabinieri nella lotta alla mafia, abilmente coordinato dalla magistratura calabrese, che, facendo sentire sempre più forte la presenza dello Stato a salvaguardia della sicurezza collettiva, sta mettendo fortemente in discussione l’inafferrabilità dei grandi latitanti, ormai costretti nei loro bunker a cercare di tessere le trame dell’attività malavitosa”.