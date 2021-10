Scontro tra due auto in una galleria a Mammola: il bilancio è di due feriti

L’ennesima tragedia è stata sfiorata nel pomeriggio di oggi a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Torbido’, sulla strada statale 682 “Jonio Tirreno”, nel territorio comunale di Mammola.

A scontrarsi frontalmente sono state due auto. I conducenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere e si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Siderno. I malcapitati, di cui uno in gravi condizioni, sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasportati in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e sono in corso gli accertamenti per capire le cause dello scontro. Presenti anche le squadre Anas per provvedere la gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.