Maltempo: allerta gialla per la giornata di domani in Calabria

L’allerta meteo in Calabria passa da arancione a gialla. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha infatti diramato un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato ieri. (QUI)



In particolare, il persistere di un’area di bassa pressione, posizionata sull’Italia centro-meridionale, manterrà condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, su buona parte del Sud e sul versante adriatico centrale, associato ad un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte del Paese.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata diramata per la giornata di domani, venerdì 8 ottobre, allerta gialla in Calabria e in altre regioni del sud Italia.