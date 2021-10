Lavori sulla SS 18 e sulla SS177 nel cosentino: scatta il senso unico alternato

Limitazioni alla viabilità sulla SS 18 e sulla SS177 nel cosentino. Secondo quanto riferisce Anas, per consentire, in sicurezza, l’esecuzione dei lavori di innalzamento degli standard delle barriere di sicurezza della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, fino al 25 marzo 2022, sarà in vigore il senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico o movieri, dal km 243,521 al km 353,450 in provincia di Cosenza. Gli interventi interesseranno il tratto della statale dal comune di Amantea fino a Tortora.

Inoltre, a partire da lunedì 11 ottobre, Anas (Gruppo FS italiane) avvierà gli interventi di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 177 Dir 'Di Longobucco', in provincia di Cosenza

Per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza, fino al 1° dicembre 2021, sarà in vigore il senso unico alternato, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h - in tratti saltuari - dal km 0,000 al km 9,608.