Autobus prende fuoco nei pressi di un’aria di servizio: nessun ferito

Un autobus di linea è andato in fiamme mentre si trovava in sosta presso la stazione di servizio che si trova in prossimità della Cittadella Regionale, in località Germaneto.

A bordo del mezzo il solo conducente che era in procinto di partire quando si è accorto dell’incendio. L’autista è riuscito tempestivamente ad abbandonare il veicolo. Lo stesso ha anche tentato di spegnere le fiamme che però hanno avvolto in poco tempo il mezzo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro che hanno domato l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme al vicino distributore/erogatore di GPL.