Scherma. A Pianopoli la Prima Prova di qualificazione Regionale 2021/22

Podio maschile

Domenica 3 ottobre si è tenuta a Pianopoli la Prima Prova di qualificazione Assoluti per la stagione agonistica 2021/22.

La categoria Assoluti è aperta a tutti gli schermidori Over-14 e questa gara regionale ha visto l'esordio in pedana di molti giovani atleti che, come succede già da qualche anno, fanno risultato e sparigliano gli equilibri.

Nella competizione di spada maschile ha vinto Francesco Dodaro del Club Scherma Cosenza che, a soli 15 anni e senza timori reverenziali, ha messo in fila atleti di grande tecnica ed esperienza. Ha infatti sconfitto in semifinale e poi in finale i fratelli Daniele e Gaetano Bilotta dell'Accademia di Scherma Calabrese, rispettivamente 30 e 23 anni oltre a un numero difficile da calcolare di podi regionali sulle spalle. Sul podio insieme a loro un'altra giovanissima promessa, Giuseppe Bruno della Platania Scherma che ha diviso il terzo gradino del podio insieme a Daniele Bilotta.

I quattro sono così qualificati per la Prima Prova nazionale Assoluti, insieme agli spadisti premiati con le medaglie dal 5° al'8° posto: Antonio Barilà, Antonio Zupi, Marco Perri e Anthony Franco, tutti del Club Scherma Cosenza.

Nella gara femminile dominio completo delle spadiste dell'Accademia della Scherma Reggio Calabria che conquistano tutti i gradini del podio e i quattro posti disponibili per la prova nazionale. Nell'ordine: Chiara Cosentino, Mariachiara Pellicanò, Alessandra Villa e Giulia Laura Marra.

Premiate, ma non qualificate per la prova nazionale, anche Maria Grazie Tedeschi 5^ e Sara Campolongo 6^ del Club Scherma Cosenza, l'accademica reggina Giulia Pellicanò 7^ e la cosentina Federica Tarsitano 8^.

Nell'attesa della Prima Prova nazionale Assoluti, i giovani atleti sono già proiettati alle prove di categoria Under-17 e Under-20 che si terranno tutte entro la fine di ottobre.