Riunione dei soci del S. Anna Hospital, presidio della Usb

Assemblea permanente dell'Usb per il Sant’Anna Hospital di Catanzaro. Il sindacato ha infatti deciso di organizzare il presidio in attesa di una convocazione delle parti che possa chiarire la situazione dei 300 lavoratori della struttura sanitaria.

Il giorno scelto per la mobilitazione coincide con l’assemblea dei soci che si terrà questa mattina.

“Da quello che è emerso in questi giorni i soldi del Sant’Anna - scrive l’Unione sindacale di base - sono fermi all’Asp di Catanzaro, già accreditati dalla regione Calabria, per l’anno 2020, al netto del debito vantato dall’Asp da parte del Sant’Anna, - circa 17 mln - la struttura ha a disposizione, a suo favore, sette milioni di euro immediati per la continuità lavorativa, oltre ad altri sei milioni bloccati dal decreto mille proroghe esigibili alla fine dell’anno”. L’Usb non comprende il motivo per il quale l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro non abbia accreditato “un minimo delle somme, per permettere la riapertura immediata della struttura, lasciando sul marciapiede centinaia di lavoratori. Ormai impossibilitata ad operare per mancanza delle condizioni di sicurezza per interventi di alta chirurgia coronaria”.

L’Usb chiede dunque un incontro per discutere “delle attività lavorative” e della “disponibilità di fondi per pagare debitori e avere materiali per interventi”.