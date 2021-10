Molochio. Fucile e munizioni tra gli attrezzi agricoli in un casolare, denunciato 54enne

Erano in un casolare abbandonato in località Barvi a Molochio un fucile e delle munizioni ritrovate dai carabinieri di Taurianova, con la collaborazione dello Squadrone Eliportato “Calabria”.

Nel corso di un controllo i militari hanno scoperto il tutto nascosto tra le lamiere dell’immobile, in cui erano stati riposti gli attrezzi agricoli.

Per questo motivo un 54enne del posto è stato denunciato per ricettazione, detenzione abusiva di munizionamento e di arma clandestina.

Durante un servizio perlustrativo in un isolato e impervio vallone fluviale, difficilmente raggiungibile, i carabinieri hanno perquisito il casolare dove hanno sequestrato il fucile da caccia tipo doppietta calibro 16 con la matricola abrasa e oltre 180 cartucce di vario calibro.

Gli uomini dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, hanno avviato diverse verifiche per stabilire come il 54enne sia entrato in possesso dell’arma clandestina e se lo stesso sia mai stato impiegato in un’eventuale azione di fuoco.

Nell’ambito dei controlli nella Piana, i militari hanno denunciato anche un 84enne, anch’egli di Molochio, per detenzione abusiva di armi e munizioni. L’uomo aveva infatti nascosto nella propria casa oltre 800 cartucce di vario calibro, di cui una sessantina per pistola.