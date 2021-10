Bucita, conferimenti ridotti: disagi nella raccolta dei rifiuti

Ridotti i conferimenti di rifiuti presso l’impianto finale di trattamento di località Bucita, dove già nella giornata di ieri, 5 ottobre, era stato imposto un blocco totale a causa di un guasto tecnico in via di riparazione.

Dopo un’intera giornata in cui si è verificata l’impossibilità di procedere ai conferimenti, con una comunicazione formale inviata a tutti i Comuni afferenti all’impianto regionale di Corigliano-Rossano, il gestore ha preannunciato che dal 6 al 9 ottobre sarà consentito il conferimento di sole 50 tonnellate giornaliere di rifiuti differenziabili, pari a circa il 50% dei quantitativi previsti a pieno regime. Il provvedimento origina dalla oggettiva difficoltà di avvio a smaltimento degli scarti di lavorazione prodotti all’interno dell’impianto.

Difficile, al momento, - secondo quanto precisato in una nota dello stesso gestore - prevedere i tempi necessari per il ritorno alla normalità.

Ecoross ribadisce che “tali disservizi non sono imputabili né all’azienda né alle Amministrazioni Comunali dei territori in cui è gestore dei Servizi di Igiene Urbana, confidando nella collaborazione di tutti al fine di evitare ingiuste e improprie attribuzioni di responsabilità che potrebbero degenerare, come già accaduto, in episodi spiacevoli. Continue emergenze e funzionamento a singhiozzo dell’impiantistica regionale non fanno altro che determinare gravi disagi ai territori, con l’impossibilità di garantire standard qualitativi e regolarità nei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani”.