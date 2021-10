Incidente sulla SS182 “delle Serre Calabre”: due feriti

Incidente stradale sulla statale 182 “Delle Serre Calabre”, all’altezza del territorio comunale di Chiaravalle Centrale. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture.

A bordo delle stesse viaggiavano i soli conducenti che sono rimati feriti e sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con deviazioni in loco. Sul posto le Forze dell’Ordine e il personale Anas per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.