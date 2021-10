Covid: leggero aumento dei positivi in Calabria (+131) e 2 vittime. Diminuisco i ricoveri

Dopo ben tre giorni sotto quota 100, i contagi da Coronavirus tornano a salire ed ecco che il bollettino odierno riporta 131 nuovi casi (ieri erano 90) scoperti a fronte di 3.311 tamponi effettuati. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati due morti, di cui uno a Cosenza e uno furi regione.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+60), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+25), di Crotone (+23), di Catanzaro (+10) e di Vibo Valentia (+8), mentre i restanti casi provengono da altro Stato o Regione (+5).

Questi numeri, tuttavia, sono nettamente inferiori rispetto al numero di guariti, ossia +182 che portano il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia a 79.787.

Ad oggi sono invece 84.418 coloro che hanno contratto il Covid sul territorio regionale e sono 1.417 in tutto le vittime.

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 122 pazienti (-7), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 12 pazienti (-2).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono stati 29.643, mentre nelle ultime 24 ore sono stati 25. Attualmente i casi attivi sono 1.107, di cui 63 ricoveri in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.038 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 28536: 28142 guariti, 394 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 60, mentre da febbraio si sono ammalati in 27.487. Attualmente i casi attivi sono 1.320, di cui 27 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 1.290 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 26167: 25522 guariti, 645 deceduti.

Nel Catanzarese il bollettino di oggi segna 10 casi, ma da inizio pandemia il totale dei casi accertati è: 11.437. Attualmente i casi attivi sono146, di cui 12 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 131 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11291: 11135 guariti, 156 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica: "oggi 11 positivi di cui 1 fuori regione".

Nel Crotonese si registrato 23 nuovi positivi, per un totale di 8.175 casi totali. Attualmente i casi attivi sono 202, di cui 13 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva;189 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7.973:7859 guariti, 114 deceduti.

Nel Vibonese si registrano 8 nuovi positivi, mentre il computo totale è: 6.398. Attualmente i casi attivi sono 114, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 109 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6284: 6185 guariti, 99 deceduti.

(Ultimo aggiornamento alle 16.30)