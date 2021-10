Brutto incidente sulla Sp 66: il bilancio è di due feriti gravi

È di due feriti gravi il bilancio di un brutto incidente avvenuto sulla strada provinciale 66 che collega Decollatura e Soveria Mannelli.

A scontrarsi sono state due utilitarie, una Fiat Panda ed una Fiat Punto, a bordo delle quali viaggiavano i soli conducenti. I malcapitati hanno ricevuto i primi soccorsi dal personale sanitario del 118 e poi sono stati trasportati con due unità elisoccorso in ospedale.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che ha provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Presenti sul luogo del sinistro anche i carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.