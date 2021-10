Pusher “creativi”: le dosi le nascondevano nella mascherina e nella lampadina

Se gli spacciatori si ingegnano sempre più per sfuggire alle forze dell’ordine, d’altro canto l’esperienza degli operatori, come in questo caso quella degli agenti delle Volanti di Crotone, non si fa trovare impreparata andando a smascherare buona parte dei possibili “trucchetti” usati per nascondere la droga.

Perlustrando una zona della città nota per la presenza di pusher e osservando il fare sospetto di alcuni, i polizotti pitagorici hanno infatti pizzicato gli spacciatori a nascondere le dosi di cocaina ed eroina in due posti del tutto impensabili.

Nella fattispecie un soggetto è stato sorpreso con due dosi dentro la mascherine chirurgica, accessorio ormai immancabile; un altro, invece, aveva pensato bene di nasconderne tre di dosi dentro la lampadina anteriore della propria bicicletta.