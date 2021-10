Omicidio stradale nel lametino: respinta richiesta di scarcerazione per El Ketani

Chafik El Ketani

A distanza di un mese esatto dall’incidente stradale che ha provocato la morte di Noureddine Fennane, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di scarcerazione per Chafik El Ketani, ritenuto responsabile del sinistro e già colpevole di una precedente strage (QUI).



El Ketani, che nel 2010 investì ed uccise diversi ciclisti sempre nel lametino, avrebbe causato un ulteriore sinistro lungo la Statale 280 nei pressi di Marcellinara, finendo fuori strada e provocando la morte del passeggero al suo fianco (QUI).

Tuttavia, i legali difensori hanno messo in discussione tale ricostruzione, in quanto, a loro dire, alla guida del mezzo non vi sarebbe stato El Ketani.

Gli stessi hanno dunque depositato un breve video estrapolato dal telefono dell’indagato, che dimostrebbe come non si trovasse al volante. I giudici del riesame però non hanno accolto la ricostruzione effettuata dai legali, respingendo dunque la richiesta di scarcerazione.