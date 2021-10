Non emisero fatture false: assolta la società di traghetti Caronte&Tourist

Dopo la condanna in primo grado, la Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Reggio Calabria ha assolto con formula piena i vertici della Caronte & Tourist Spa, nota azienda di traghetti operante nello Stretto, perché il reato contestato non sussiste.

Lo rende noto la stessa società, che parla di “grande soddisfazione” dopo “lunghissimi mesi di trepidante ma sempre fiduciosa attesa”.

Secondo l’accusa, gli allora amministratori avrebbero contabilizzato delle fatture riferite ad operazioni inesistenti, in particolar modo aventi come oggetto attività di consulenza ed assistenza legale. Le fatture sarebbero state emesse da Francantonio Genovese, ex parlamentare nonché sindaco di Messina.

Tuttavia, dopo la condanna inflitta dal gup del Tribunale e dalla Corte d’Appello di Messina, gli avvocati difensori hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento del caso presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, a causa di alcuni vizi di legittimità sulla pronuncia. Dall’altra parte dello stretto la sentenza è stata opposta, ed il reato è stato ascritto.