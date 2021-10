Confapi Calabria apre al cinema: Vito Pasquale Arnone nominato responsabile

“Le imprese culturali, hanno una finalità di tipo sociale, cioè quella di accrescere il patrimonio culturale della nostra Regione”. Questo il commento di Francesco Napoli, vicepresidente di Confapi Calabria, nell’annunciare la nascita della sezione dedicata al cinema.

L’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della produzione cinematografica, studiare il fenomeno in tutti i suoi complessi universi comunicativi, in particolare investendo le proprie risorse culturali sulla formazione degli operatori del settore e del pubblico. “Il settore cinema, a questo proposito, è trainante come altre filiere quali il turismo e l’agro-alimentare, quindi grazie ad esso, si muovono altre attività imprenditoriali e professionali” continua Napoli.

Nominato il primo responsabile della nuova sezione: è Vito Pasquale Arnone, ex funzionario regionale insignito del Premio Alveare in qualità di location manager e produttore cinematografico. “Grazie ad Antonio Spoletini, che mi ha voluto come comparsa nel film: Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, nel 1964 a Cutro, iniziai la mia prima esperienza in questo meraviglioso mondo del visivo” dichiara Arnone. “È proprio lì che ho contratto la sana malattia del cinema”.