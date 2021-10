Celebrazione di San Dionigi, disposte modifiche alla viabilità

In occasione della festa patronale, il prossimo 9 ottobre in occasione di San Dionigi, il Comune di Crotone ha annunciato una serie di modifiche alla viabilità cittadina.

Disposto il divieto di transito lungo Via Messinetti e su Piazza Duomo per il 9 e 10 ottobre ad esclusione dei soli residenti, mentre a partire dall’8 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta. Inoltre, è stato invertito il senso di marcia su Via Raimondi, al fine di consentire un maggior deflusso, dal 9 al 10 ottobre.

L’ente fa anche sapere di aver disposto il divieto di transito veicolare sul lungomare nel fine settimana, dall’8 al 10 di ottobre, da Via Antonio Piroso (Piazza Marinai d’Italia) a Piazzale Ultras.