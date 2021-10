Mancato rispetto delle norme anti contagio: due attività sospese a Reggio Calabria

Nuovo intervento dei Nas di Reggio Calabria, impegnati nel controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme anti contagio e di contrasto al coronavirus. Questa volta le attività si sono concentrate nell’area della movida reggina, dove sono state riscontrate due distinte irregolarità.

Nel primo caso, all’interno di un circolo privato è stato riscontrato come gli avventori non indossassero la mascherina protettiva, e per tale motivo l’attività è stata sospesa per 5 giorni. Nel secondo controllo, svolto invece presso un centro scommesse, oltre al mancato utilizzo della mascherina i militari hanno appurato la presenza di minorenni intenti a giocare d’azzardo: oltre alla sospensione per 5 giorni, l’attività è stata segnalata alla Questura ed all’Agenzia dei Monopoli.

Complessivamente, i controlli hanno permesso di sanzionare 17 persone e di elevare multe per oltre 10 mila euro.